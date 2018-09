Referendum familie. Siegfried Mureșan: Va avea impact politic "Cred ca acest referendum va avea un impact politic si e evident ca acesta este si obiectivul PSD, de a initia referendumul acum. Acest partid spera sa aiba beneficii de pe urma convingerilor oamenilor si da, cred ca referendumul trebuie privit si in aceasta cheie politica. Noi, ca partid, suntem constienti ca intram in patru randuri de alegeri, europarlamentare, prezidentiale, locale si parlamentare si avem strategii pentru toate acestea", a afirmat europarlamentarul. El a refuzat sa cuantifice acest impact, sustinand ca nu este sociolog. In timpul conferintei de presa, liberalul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

