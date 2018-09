Referendum familie. Barbu: OUG pentru modificarea Legii

Guvernul va aproba, in sedinta convocata pentru aceasta dupa-amiaza, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 a referendumului, in scopul organizarii in bune conditii a consultarii populare privind redefinirea familiei, a precizat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu.

El a adaugat ca, potrivit proiectului de OUG, se va stabili ca referendumul sa se desfasoare in decurs de doua zile si datele la care urmeaza sa aiba loc procesul de votare.