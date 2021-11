Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a atribuit, vineri, litera greaca Omicron unei variante de COVID-19 nou identificate in Africa de Sud.Experții in sanatate sunt profund ingrijorați de transmisibilitatea variantei Omicron, avand in vedere ca are o constelație neobișnuita de mutații și un profil diferit…

- Germania a anuntat sambata ca primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost confirmate la Munchen, transmite dpa. Cele doua persoane contaminate au intrat in Germania pe 24 noiembrie, venind pe calea aerului din Africa de Sud, a precizat ministrul sanatatii al landului…

- "Un laborator face verificari asupra unui posibil caz de infectare cu varianta Omicron. Asteptam confirmarea sau informarea cazului", a precizat purtatoarea de cuvant a Institutului National de Sanatate Publica, Stepanka Cechova, citata intr-un comunicat transmis prin email.Aceasta noua varianta de…

- Daca nu mai suntem protejați de infecția anterioara sau de vaccin, ajungem din nou „in punctul zero”, avertizeaza profesorul de sanatate public, Razvan Cherecheș. Cherecheș a publicat, pe pagina de Facebook, faptul ca rata de creștere pentru noua tulpina Omicron este „incredibila”, iar daca datele inițiale…

- Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a explicat, vineri seara, la Digi24, care sunt datele existente pana in prezent despre noua tulpina sud-africana a coronavirusului, numita Omicron și catalogata astazi, de Organizația Mondiala a Sanatații drept „varianta ingrijoratoare”. „Am primit de…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron'', relateaza AFP.

