Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, mai este nevoie doar de un vot al Senatului pentru a se convoca referendumul pentru modificarea Constitutiei, in sensul definirii casatoriei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, a anuntat Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri Decretul privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Pe 19 iunie Curtea Constitutionala a Romaniei a decis sunt constitutionale modificarile aduse Legii privind organizarea…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat marti, in plen, ca propunerile de modificare la Codul penal au fost "de buna credinta, de buna intentie si de maxima transparenta, nu au fost facute prin reglementare peste noapte, nu au fost facute prin reglementare fara dezbateri, nu au fost facute prin reglementari…

- In favoarea actului normativ s-au pronuntat 77 de senatori, iar 34 au fost impotriva (PNL, USR si PMP).Propunerea legislativa, initiata de un grup de deputati PSD si ALDE, are ca obiect de reglementare modificarea Legii 393/2004, in sensul ca pierderea de catre alesul local a calitatii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta marti sesizarea șefului statului asupra modificarii Legii privind organizarea referendumului. Presedintele Klaus Iohannis a trimis, la 18 mai, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarii Legii privind organizarea referendumului. Presedintele Klaus Iohannis a trimis pe 18 mai Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea…