Reese Witherspoon va avea propria emisiune de interviuri

Un barbat din Caras-Severin arestat dupa ce ar fi jefuit o banca

Politistii au facut zilele trecute o perchezitie in Caras-Severin in dosarul privind jaful de la o banca din Baia Mare. In luna mai, doi indivizi purtand echipament si casti de motociclisti au dat buzna in banca si, sub amenintarea unui pistol si a unei macete, au cerut angajatilor… [citeste mai departe]