Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american de asigurari MetLife s-a angajat sa investeasca 500 de milioane de dolari, pana in 2030, pentru dezvoltare si incluziune sociala, iar 25% din aceste fonduri vor fi alocati in actiuni de protectie a mediului, se arata intr-un comunicat de presa. Raportul de Sustenabilitate 2020,…

- Conacul celui mai periculos criminal in serie din America s-a vandut. Locuința unde adepții criminalului Charles Manson au ucis proprietarul unui magazin alimentar impreuna cu soția sa, in anul 1969, s-a vandut in schimbul unei sume de aproape doua milioane de dolari, sub prețul cerut inițial. Conacul…

- Unul dintre cei mai importanti oameni de la Tesla a parasit compania si isi comercializeaza actiunile. Jerome Guillen lucra pentru compania lui Elon Musk din 2010, dar a plecat la inceputul lunii iunie. Miscarea ridica semne de intrebare privind viitorul programelor pe care Tesla le are in derulare.…

- Firma israeliana monday.com, dezvoltatorul unei platforme de colaborare și gestionare a locurilor de munca, a declarat ca acțiunile vor incepe sa se tranzacționeze pe Nasdaq joi, dupa prețul ofertei publice inițiale de acțiuni pentru a strange 574 de milioane de dolari la o evaluare de aproximativ 6,8…

- Un simplu loc de parcare dintr-un complex rezidential din Hong Kong a fost vandut cu suma de 10 milioane de dolari HK (1 milion de euro), stabilind astfel un record, au anuntat vineri media locale, citate de AFP. Acel spatiu de 12,5 metri patrati este situat intr-un ansamblu imobiliar din Peak, cel…

- Un simplu loc de parcare dintr-un complex rezidential din Hong Kong a fost vandut cu suma de 10 milioane de dolari HK (1 milion de euro), stabilind astfel un record, au anuntat vineri media locale, citate de AFP. Acel spatiu de 12,5 metri patrati este situat intr-un ansamblu imobiliar din Peak, cel…

- Compania romaneasca privata GSP Power ar urma sa implementeze doua proiecte-pilot care sa demonstreze fezabilitatea economica și tehnica a hidrogenului, in Constanța și Mehedinți, județul de baștina al ministrului Energiei. Valoarea celor doua proiecte se ridica la 585 de milioane de euro. Primul proiect,…

- Tabloul „Femme assise pres d'une fenetre (Marie-Therese)" de Pablo Picasso a fost vandut, joi, pentru 103,4 milioane de dolari la o licitatie organizata de Christie's, la New York, potrivit Le Figaro.