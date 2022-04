Reeny își așteaptă stăpâna moartă Viața bate, fara urma de tagada, toate filmele! Imaginația scenariștilor este depașita de cotidianul și de realitatea in care ne invartim. Anton Gerașcenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne din Ucraina, spune pe rețelele de socializare o poveste care impresioneaza peste poate opinia publica. Locul unde se intampla povestea este Makariv, aflat langa Kiev. Aici a fost, ca peste tot, in jurul Kievului, prapad și mulți oameni au murit in urma bombardamentelor ori uciși, pur și simplu, de atacatorii ruși. Personajul principal este un caine, Reeny. Iar intriga este copleșitoare. Practic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

