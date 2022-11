Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, nu a fost pe deplin mulțumit de victoria din Cupa Romaniei cu CSC Dumbravița, 5-0. „Bursucul” a dezvaluit ca Sergiu Buș s-a accidentat iar și a avertizat ca jucatorii insuficient de buni vor fi dați afara la iarna. „Prima repriza am dominat-o. De fapt,…

- CFR Cluj a invins-o pe CSC Dumbravița, scor 5-0, in runda secunda a grupei C din Cupa Romaniei. Alexandru Ciui (28 de ani), antrenorul portarilor la clubul banațean, a fost nevoit sa intre pe teren in minutul 40. La final, a oferit un interviu extrem de sincer. ...

- CSC Dumbravita a jucat din noul meciul considerat acasa cu CFR Cluj din Cupa Romaniei pe terenul adversarei. A fost 5-0, 0-0 la pauza, pentru campioana Romaniei, dar cu patru goluri marcate in ultimele 10 minute. CSC Dumbravita a reusit sa faca cat de cat fata adversarei mult mai bine cotate pana in…

- Portarul celor de la CSC Dumbravița a fost ranit in meciul cu CFR Cluj, din Cupa Romaniei.In minutul 35, Mistrati s-a ciocnit cu portarul Robert Mikloș. Ultimul și-a pierdut cunoștința cateva minute și a fost luat de ambulanța.Portarului i-a fost montat un guler cervical.Portarul a fost inlocuit cu…

- CSC Dumbravita se pregatește de un nou meci de gala in Cupa Romaniei. In etapa a 2-a a Grupei C, va intalni CFR Cluj, formația care a caștigat titlul național in ultimele cinci sezoane și care saptamana trecuta a obținut calificarea in primavara europeana. Meciul se va desfașura joi, la ora 18.15, pe…

- Gica Hagi (57 de ani), antrenorul Farului, a avut o criza de nervi in minutul 35 al partidei cu CSM Alexandria, din Cupa Romaniei, imediat dupa golul de 1-1 marcat de Mihai Stancu. Partida s-a incheiat la egalitate, scor 2-2. In celelalte partide din Grupa C se vor intalni CSC Dumbravița - Rapid (18…

- Doctorii campioanei CFR Cluj au intervenit imediat, sarind in tribuna. Barbatul a fost transportat la spital cu una dintre ambulanțele prezente la stadionul din Gruia, scrie Gazeta Sporturilor . In minutul 26 al meciului de joi, 13 octombrie, din grupa G a Conference League, la tribuna a doua, un suporter…

- CSC Dumbravita a reușit o calificare istorica in faza grupelor din Cupa Romaniei. Astazi, in play-off, alb-verzii au eliminat Politehnica Iași, la loviturile de departajare. A fost 0-0 dupa 90 și apoi 120 de minute de joc, iar la departajare, banatenii s-au impus cu 7-6. Jocul a fost influențat de starea…