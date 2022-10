Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece orase si peste optzeci de galerii, spatii alternative, ateliere de artist, centre culturale si muzee participa, in weekend, la Noaptea Alba a Galeriilor – NAG. Evenimentul se va desfasura la Bucuresti, Alba Iulia, Arad, Brasov, Cluj, Craiova, Iasi, Resita, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Timisoara,…

- Firma de transport BlackCab s-a extins incepand cu 5 septembrie la Iasi, iar pana la finalul anului vrea sa intre si pe pietele din Brasov, Sibiu si Craiova. Compania este active in prezent in Bucuresti, Timisoara, Cluj, Constanta si Iasi. "Lansarea in Iasi se incadreaza in strategia noastra de a fi…

- Compania Air Connect se axeaza momentan pe zboruri interne, dorind sa conecteze aeroporturile oraselor mari inte ele. Primele orase din Romania vizate sunt Bucuresti, Oradea, Arad, Timisoara, Craiova, Targu Mures, Sibiu si Baia Mare. De inceput doar Baia Mare, Cluj, Sibiu, Targu Mures si Suceava, vor…

- ”Lotul 7 (SRCF Galati): Arcada Company – oferta castigatoare in valoare de 712.328.904 lei fara TVA. Lotul 8 (SRCF Constanta): Arcada Company – oferta castigatoare in valoare de 491.375.031 lei fara TVA”, anunta CFR. CFR a anuntat ca zilele acestea au fost desemnate oferte castigatoare pentru lucrari…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a desemnat ofertele castigatoare pe 4 loturi apartinand sucursalelor regionale Bucuresti, Timisoara, Cluj si Brasov, la licitatia deschisa ce vizeaza executarea de lucrari de intretinere prin inlocuirea la rand a elementelor componente ale suprastructurii caii,…

- Un cuplu de italieni a plecat in vacanta la Cracovia (Polonia), insa la sosire si-a dat seama ca a ajuns in Romania, la Craiova. „Imaginati-va scena. Plecati in vacanta, in Polonia, in frumosul oras Cracovia, unde va asteapta si prieteni. Si, de indata ce coborati din avion, la aeroport, va aflati la…

- Orange continua extinderea rețelei 5G . Incepand de astazi, locuitorii, autoritațile publice și companiile din Arad vor beneficia de acces la cea mai buna experiența de conectivitate oferita prin intermiediul rețelei 5G. Aradul devine astfel al 19-lea oraș din țara in care rețeaua Orange 5G este disponibila,…

- Romanii au comandat de la eMAG cu 11% mai multe produse pentru vacanța și relaxare fața de 2019. Astfel, piscinele, aparatele de aer condiționat, ventilatoarele portabile, accesoriile pentru mobilitate (hoverboard, biciclete, trotinete, scutere electrice), dar și trollerele, șezlongurile, costumele…