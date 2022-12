Reduceri incredibile de Sărbători: 10 bani, atât și-a permis un supermarket Pentru a atrage cat mai mulți cumparatori in perioada Sarbatorilor, comercianții apeleaza la tot felul de strategii de marketing. La Cluj, insa, un supermarket a reușit performanța sa reduca prețul cu 10 bani la un produs spre nedumerirea clienților, de-a dreptul consternați de așa o decizie ciudata. Concret, prețul a fost micșorat de la 61,89 de lei la 61,79 de lei. ”Te apuca plansul cand iți dai seama ca ne iau de proști. Oare cine face aceste strategii, care mai mult te irita decat te fac sa cumperi?”, se intreaba un clujean, potrivit Știri de Cluj . Decat așa o reducere de 10 bani, mai bine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

