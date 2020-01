REDUCERI IANUARIE 2020. ANPC, sfaturi pentru cumpărătorii care vânează solduri în weekend Avand in vedere ca ne aflam in plin sezon al reducerilor, ANPC va recomanda sa tratați cu maxima atenție toate ofertele promoționale și sa verificați urmatoarele aspecte: Orice anunț de reducere de preț exprimata in valoare absoluta sau in procent trebuie efectuat vizibil, lizibil și fara echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice: fie prin menționarea noului preț langa prețul anterior, barat, fie prin mențiunile „preț nou”, „preț vechi” langa sumele corespunzatoare, fie prin menționarea procentului de reducere a prețului nou care apare langa prețul anterior, barat, indiferent… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

