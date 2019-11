Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday 2019. Datele centralizate de IT Genetics arata, totodata, ca 86% dintre companii isi stabilesc din timp bugetul si stiu ce produse vor sa cumpere cu aceasta ocazie. La o valoare medie a comenzilor de 1.273 lei, mai mare cu 11% decat in mod normal, firmele mizeaza pe achizitii strategice…

- Aceste oferte vor incepe vineri, 22 noiembrie, cu cateva produse proprii ale Amazon care vor fi puse in vanzare in cursul saptamanii care duce pana la Black Friday și Cyber Monday. La fel ca ceilalți mari retaileri, Amazon vine cu mai multe reduceri și te poți aștepta și la mai multe oferte odata…

- Black Friday 2019 are loc in luna noiembrie in Romania, cu doua saptamani mai devreme decat in Statele Unite ale Americii, unde reducerile incep imediat dupa Ziua Recunoștinței. Afla cand e Black Friday 2019 in Romania. Black Friday 2019 sau „Vinerea Neagra” deschide sezonul cumparaturilor de Craciun…

- Atenție la prețurile de Black Friday Comisarii de la Protectia Consumatorilor avertizeaza ca de luna viitoare, odata cu apropierea reducerilor de Black Friday, se vor înmulti ofertele, iar unii comercianti pot sa afiseze la raft reduceri false. Multe produse sunt scumpite, pentru ca…

- Un barbat din Hunedoara, in varsta de 57 de ani, a fost condamnat la șapte ani și opt luni de inchisoare, dupa ce a traficat o adolescenta de 14 ani, pentru a practica prostituția. In tot acest timp, tanara a fost obligata sa faca amor cu peste 30 de barbați.

- Fost polițist din Argeș, reținut pentru evaziune fiscala și spalare de bani! Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au retinut doi barbati, de 61 de ani, din Budeasa, respectiv de 51 de ani, din Pitesti, banuiti de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala…

- eMAG BLACK FRIDAY 2019. Black Friday la eMAG are loc in luna noiembrie a fiecarui an, fiind evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte si reduceri pregatite special pentru aceasta zi, cunoscuta si drept Vinerea Neagra. eMAG BLACK FRIDAY 2019. Printre produsele care se regasesc in oferta…