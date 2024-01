Stiri pe aceeasi tema

- Compania X a lui Elon Musk a concediat peste 1.200 de angajati la nivel mondial din echipele sale responsabile de combaterea continutului abuziv online, potrivit noilor cifre publicate joi de autoritatea de reglementare a internetului din Australia, noteaza AFP, conform news.ro.Autoritatea de reglementare,…

- „Plecarea domnului Altman vine in urma unui proces de analiza deliberativa a consiliului, care a ajuns la concluzia ca acesta nu a fost intotdeauna direct in comunicarea sa cu consiliul, impiedicandu-i capacitatea de a-si indeplini responsabilitatile”, se arata intr-un comunicat, in care se subliniaza…

- Comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter, declarand ca nu a raspuns la intrebari, inclusiv legate de cat de mult a durat sa raspunda la raportarile de materiale abuzive asupra copiilor de pe platforma si metodele pe care le-a folosit pentru a le detecta. Desi mica in comparatie cu cei 44 de miliarde…

- Un organism de reglementare australian a amendat platforma de socializare X a lui Elon Musk cu 610.500 de dolari (386.000 de dolari SUA) pentru ca nu a cooperat cu o ancheta privind practicile impotriva abuzurilor asupra copiilor, o lovitura pentru o companie care s-a straduit sa-si pastreze agentii…

- Comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter, declarand ca nu a raspuns la intrebari, inclusiv legate de cat de mult a durat sa raspunda la raportarile de materiale abuzive asupra copiilor de pe platforma si metodele pe care le-a folosit pentru a le detecta. Desi mica in comparatie cu cei 44 de miliarde…

- Compania X a lui Elon Musk, fosta Twitter, este prima companie anchetata de UE in baza noilor norme europene din domeniul tehnologiei. Comisarul european Thierry Breton a anunțat joi deschiderea investigației.