Stiri pe aceeasi tema

- Sub sloganul ''Fii liber!'', pentru a marca la nivel național Ziua Internaționala Impotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 2020, Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Salaj prin Agenția Naționala Antidrog (ANA), lanseaza anul acesta un concurs de fotografie…

- Contextul actual i-a ținut pe timisoreni mult timp departe de magazinele tale preferate și de cabinele de proba, dar a venit timpul sa-ți iei revanșa! Iulius Town organizeaza Revenge Sale astfel ca clientii sa se bucure de un weekend plin de shopping. Brandurile din Iulius Town Timișoara te invita sa…

- Contextul actual te-a ținut mult timp departe de magazinele tale preferate și de cabinele de proba, dar a venit timpul sa-ți iei revanșa! La Iulius Town ai Revenge Sale ca sa te bucuri de un weekend plin de shopping. Te așteptam sa descoperi ofertele brandurilor, sa-ți reinnoiești garderoba cu cele…

- Contextul actual te-a ținut mult timp departe de magazinele tale preferate și de cabinele de proba, dar a venit timpul sa-ți iei revanșa! La Iulius Mall Cluj ai Revenge Sale ca sa te bucuri de un weekend plin de shopping.

- ADVERTORIAL. Contextul s-a schimbat, dar momentele speciale raman la fel de importante. Iulius Congress Hall a amenajat terasa generoasa și ofera acel decor de poveste, in aer liber, de care evenimentele au nevoie pentru a fi unice. Echipa de organizare este atenta la toate detalii, mai ales la masurile…

- Lucas Torj-Kobza s-a nascut in 17 mai 2010. Este elev in clasa a III-a la Liceul de Arte "Ion Vidu" din Timisoara, studiaza pianul de la sase ani si, de la sapte, si vioara. The post Timisoreanul Lucas Torj-Kobza, un muzician mic, cu premii mari appeared first on Renasterea banateana .

- ​Antreprenorii din România și Republica Moldova se pot înscrire online la o competiție pan-europeana pentru firme IT, cu premii totale de 350.000 de euro, organizata de un accelerator de afaceri de la Bruxelles. Citește mai departe, consulta ghidul competiției și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis miercuri seara o serie de recomandari in contextul pandemiei de coronavirus și al apropierii sarbatorilor Pascale. Deplasarea la cumparaturi: Daca aveți pana in 65 de ani, incercați pe cat de mult posibil sa evitați intervalul orar 11:00-13:00 pentru cumparaturi.…