Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe oferte speciale pentru vacante de primavara si de vara in destinatiile consacrate pentru sejur si in cele exotice sunt disponibile, in aceasta saptamana, la Targul de turism virtual organizat de Romexpo.

- Consiliul Județean Buzau va participa luna viitoare la Targul de Turism al Romaniei. Avand in vedere restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, organizatorul, Romexpo, a decis ca a 44-a ediție a evenimentului sa fie organizata virtual, pe o platforma online special conceputa. ,,Județul Buzau este…

- Hello Holidays: Reduceri de pana la la 50% pentru vacante in Grecia, Turcia, Bulgaria, Egipt, Dubai si Romania Mai multe reduceri de pana la 50% pentru unele vacante in Grecia, Turcia, Bulgaria, Egipt, Dubai si Romania sunt disponibile, in perioada 20-23 ianuarie, in oferta Hello Holidays, se arata…

- Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, va debuta pe 8 februarie 2021, cu trei saptamani mai tarziu fata de data prevazuta initial, a anuntat joi Asociatia Tenismenilor Profesionisti (ATP). Faza calificarilor masculine se va derula intre 10 si 13 ianuarie la Doha, in Qatar, dupa care…

- Primul magazin Yuga va fi deschis oficial pe 17 decembrie, intr-un spatiu de 800 mp amplasat ȋn incinta centrului comercial Auchan Titan din Bucuresti, pentru anul viitor fiind preconizate inca patru deschideri de magazine, cu o suprafata minima de 1.000 mp fiecare. Bugetul de investitii ȋn noul proiect…

- In pachetele respective de vacanta este inclusa atat asigurarea medicala, cat si Storno, asigurarea care acopera pierderile financiare cauzate de anulare sau pe motiv de imbolnavire cu virusul Sars-CovV-2. Potrivit unui comunicat de presa al agentiei de turism Paralela 45, avansul pentru vacanta e de…

- Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt sau Turcia sunt printre destinatiile externe in care romanii au ales sa-si petreaca vacanta de Revelion din acest an, arata datele unui turoperator roman, transmise duminica AGERPRES. In pachetele respective de vacanta este inclusa atat asigurarea medicala, cat si Storno,…

- Jucatoarea româna de tenis Andreea Amalia Rosca a câstigat titlul în proba de dublu a turneului ITF de la Antalya (Turcia), dotat cu 15.000 de dolari, dar a pierdut finala de simplu.Rosca si Andreea Prisacariu s-au impus cu 3-6, 6-4, 10-6 în finala cu Cristina Dinu si ucraineanca…