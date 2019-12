Reduceri de Crăciun și unde le găsiți. 5 evenimente locale. Mai este foarte puțin pana la Craciun și unii dintre voi aveți deja cadourile pregatite și planurile facute. Nu e cazul mereu. Insa și daca e așa, tot mai aveți mici dorințe de indeplinit, sau reduceri de care sa profitați! Și tocmai despre asta vreau sa va vorbesc astazi! Reduceri de Craciun! Multe branduri ... The post Reduceri de Craciun și unde le gasiți. 5 evenimente locale. appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Sarbatorile de iarna vin cu un program special și in Parcul Tineretului din Sebeș. Locuitorii vor putea asculta colinde, fiind organizate mai multe concerte, dar și spectacole de teatru și ateliere pentru toate varstele, in alte locații din oraș. Duminica, de la ora 18.00, va fi concert de Craciun susținut…

- La HorsEmotion, in Ianova, caii și cei care-i iubesc vor fi pe primul plan, la aniversarea a cinci ani a locului unde copiii se imprietenesc cu aceste animale nobile, iar micuții cu dizabiliați fac terapie. Evenimentul este dedicat tuturor copiilor, cu și fara dizabilitați, din centre de plasament sau…

- Nu mai puțin de 500 de kilometri va parcurge Caravana de Craciun a Clubului Lions Timișoara Bastion pentru a aduce bucurie in sufletele a 80 de copii din 27 de familii. Scopul caravanei, aflata la a 5-a ediție, este de a ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie, la copii din județul Timiș aflați…

- Puteți cumpara tot felul de produse la Timișoara, la Targul Mamicilor Mai Tari Ca Google. Zeci de mamici iși vor prezenta produsele. Targul este și unul caritabil. Targul de Craciun MMTCG va avea loc la Iulius Mall Timișoara, zona de langa Cinema City, in 14 și 15 decembrie, intre orele 10 – 22. Gasiți…

- Nu e Craciun daca nu canta Fuego „impodobește mama bradul”. Paul Surugiu – Fuego revine la Timișoara cu tradiționale piese de iarna și nu numai. Va „ninge cu flori de lumina” la Timișoara. Nu e Craciun daca nu canta Fuego „impodobește mama bradul”. Paul Surugiu – Fuego revine la Timișoara cu tradiționale…

- Unul dintre cei mai admirați interpreți ai foclorului banațean, Vasile Conea, va fi sarbatorit intr-un spectacol de artiști ai Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș. Spectacolul este dedicat lui Vasile Conea, dar și obiceiurilor de Craciun. „Am cantat o viața intreaga” se numește spectacolul…

- Ieri, 26 noiembrie 2019, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, impreuna cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Horea – Apuseni, au facut un control, in teren in locul numit Puscie, pe raza comunei Arieșeni. Cu ocazia controlului, au fost gasiți 22 de pomi de Craciun, in legatura cu care exista suspiciunea…

- Daca folositi des transportul cu taxiurile, in perioada urmatoare e de asteptat sa platiti mai mult pentru acest serviciu. Consiliul Local Timisoara a aprobat majorarea tarifului practicat pana la nivelul de 5,07 lei pe kilometru. Taximetristii din Timisoara au primit un cadou chiar inainte de Craciun.…