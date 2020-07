Reduceri de 25% la Wizz Air. Spre destinații se aplică promoția Reduceri de 25% la Wizz Air. Spre destinații se aplica promoția Operatorul aerian Wizz Air ofera, vineri, reduceri de 25% pentru zboruri catre mai multe multe detinații din Europa. Potrivit unui anunț al companiei, biletele spre Danemarca, Cipru, Norvegia, Elveția și Grecia vor putea fi cumpărate co o reducere de 25%, promoția fiind valabilă doar pe 10 iulie pentru zboruri care se pot efectua la orice dată. Rezervările se pot face pe wizzair.com sau prin aplicația de mobil WIZZ. Compania aeriană a anunțat recent o serie de măsuri de igienizare… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

