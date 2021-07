Angajatii care au cel putin 25 de ani lucrați in industria de productie de energie termica si electrica vor beneficia de reducerea varstei standard de pensionare cu 13 ani. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea. Actul normativ vizeaza modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Legea prevede introducerea unor noi […] The post Reducerea varstei de pensionare pentru cei care lucreaza in industria de producție a energiei. Legea a fost promulgata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .