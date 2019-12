Reducerea TVA a fost amânată, la cererea PNL: ”Facem un apel la responsabilitate” Reducerea TVA a fost amanata, la cererea PNL: &"Facem un apel la responsabilitate&" Deputații au decis miercuri sa retrimita la comisia de specialitate pentru 2 saptamani proiectul privind scaderea taxei generale pe valoarea adaugata (TVA) de la 19 la 16 procente si a celei pentru livrarea de alimente, de la 9 la 5%. Asta, după ce măsura care ar duce la ieftinirea tuturor produselor şi serviciilor din România a fost votată în comisia de buget a Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz. Dacă s-ar vota şi în plen, decizia ar provoca… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

