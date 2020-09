Stiri pe aceeasi tema

- Italienii au votat, duminica, in cadrului unui referendum național asupra reducerii numarului de parlamentari. Astfel, intre 60% și 64% din alegatorii care s-au prezentat la vot au votat pentru reducerea...

- In fiecare an, Primaria Municipiului Timisoara marcheaza “Saptamana mobilitatii”, in perioada 16-22 septembrie 2020, eveniment organizat la nivel european. Evenimentul este o initiativa a Uniunii Europene, care a inceput in anul 2002 si este dedicata mobilitatii durabile. Campania promoveaza formele…

- Cel putin asta reiese din instiintarea pe care femeia a primit-o acasa, prin posta, si prin care a fost anuntata ca solicitarea de eliberare a unui pasaport electronic simplu pentru fiica sa minora a fost respinsa. "Va aducem la cunostinta faptul ca cererea de eliberare a pasaportului simplu electronic,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a afirmat, referitor la o reducere a programei scolare, ca nu este vorba neaparat despre acest lucru, dar ca s-ar putea recomanda profesorilor cateva continuturi care sa se concentreze asupra competentelor cheie care trebuie dezvoltare copiilor. "Ceea ce am putut…

- Timpul de lucru al angajaților din Romania va fi redus in cazul companiilor afectate de scaderea comenzilor din cauza epidemiei de coronavirus! Masura flexibilizarii timpului de lucru a fost adoptata in ultima ședința de guvern. Anunțul despre „Kurzarbeit” a fost facut, vineri, de ministrul Muncii,…

- Toate strazile care se întâlnesc în Puerta del Sol, kilometrul 0 al Madridului, au fost tranformate în zone pietonale, în cadrul unei acțțiuni care urmarește reducerea poluarii în oraș, potrivit Mediafax. Primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida,…

- Votul electronic presupune pregatire cu mult timp inainte de lansarea sa, a declarat Ardita Driza Maurer, expert partener al Comisiei de la Venetia.Ea a spus, marti, la conferinta online cu tema "Utilizarea de noi tehnologii in procesele electorale", organizata de Autoritatea Electorala Permanenta…

