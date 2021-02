Reducerea spatiilor verzi, poluarea din Capitala si bolile, motivele pentru care instantele au anulat PUZ-urile din sectoarele 3 si 6

Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile de buget-finante ale Camerei Deputatilor si Senatului au adoptat sambata, 27 februarie, bugetul pentru Ministerul Muncii in forma initiatorului. Raluca Turcan a afirmat, la dezbaterile in comisii, ca bugetul asigurarilor sociale de stat este cu 10% mai mare decat anul 2020 si cu…

- Imense terenuri protejate din padurea amazoniana din Brazilia si zone rezervate pentru triburi indigene sunt vandute ilegal pe platforma Marketplace a retelei de socializare Facebook, arata o ancheta BBC. Unele loturi de vanzare au dimensiuni impresionante, cat 1.000 de terenuri de fotbal,…

- Albania este la 900 de kilometri de Romania si cu putin noroc, dar neaparat odihnit la volan, distanta poate fi parcursa in 15-16 ore, adica in mai putin de o zi. E una dintre putinele destinatii europene accesibile fara restrictii in pandemie. Pe data de 24 februarie s-au actualizat…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, face un apel catre consilierii generali PNL și USR sa participe la ședința extraordinara a CGMB de marți, unde, la propunerea social-democraților, Primaria Capitalei ar trebui sa preia cele patru spitale din Sectorul 1. „Salvam spitalele…

- Nicușor Dan precizeaza ca desființarea companiilor municipale are mai multe etape. Prețul serviciilor se va reduce considerabil in condițiile in care nu vor mai trece prin companii, afirma edilul. „Am promis și vom desființa companiile municipale inființate de Gabriela Firea, care au dus la o risipa…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca incepe campania de desființare a companiilor municipale inființate de Gabriela Firea, companii care „au dus la o risipa incredibila de bani publici”. „Am promis si vom desfiinta companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, care au dus…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a convocat sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, luni, incepand cu ora 19,00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, pentru a fi votate mai multe proiecte, printre care si infiintarea comisiei speciale pentru monitorizarea companiilor…

- "Vom discuta luni, in sedinta Consiliului General, ca taxa de ocupare a domeniului public pentru terase si restaurante sa fie zero in perioada ianuarie - iunie 2021. Este o masura in sprijinul industriei HoReCA, serios afectata de epidemie si al locurilor de munca din domeniu. E important sa sustinem…