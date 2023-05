Asociația Forța Fermierilor protesteaza public fața de modul in care este aplicata inițiativa premierului Nicolae Ciuca de reducere a prețului final la lapte, pentru consumator, cu 20%. In acest moment, asistam, de fapt, la o noua reducere a prețului de achiziție, la poarta fermei, pentru producatorii de lapte din Romania. Este evident ca procesatorii și […] The post Reducerea prețului laptelui la raft, suportata de fermieri! AFF cere Consiliului Concurenței sa analizeze modul in care procesatorii și retailerii opereaza, pe lanț, reducere de 20%! first appeared on Suceava News Online .