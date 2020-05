Reducerea emisiilor și munți de gunoi medical: efectele epidemiei COVID-19 asupra mediului Incalcarile globale ale proceselor de producție și interzicerea calatoriilor cu mașina cauzate de pandemia de coronavirus de tip nou au dus la o gama larga de efecte asupra mediului. Pe de o parte, emisiile de dioxid de carbon au scazut dramatic — de exemplu, o scadere cu 25% a acestui indicator in China, potrivit oamenilor de știința, ar putea salva cel puțin 77.000 de vieți in decurs de do Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Omenirea traverseaza cea mai mare scadere a emisiilor de carbon inregistrata vreodata, pentru ca nici un razboi, nici o recesiune, nici o pandemie anterioara nu au avut un impact atat de dramatic asupra emisiilor de CO2 in secolul trecut, precum Covid-19, potrivit BBC. Dar, chiar daca vom vedea o scadere…

- Exista in prezent o tendinta mediatica de declarare a Chinei drept „cistigatoare absoluta" a razboiului impotriva noului virus Covid-19. In viziunea acestor editorialisti China s-ar impune acum ca adevarata prima putere a lumii, iar gestiunea ei in contextul epidemiei ar fi o dovada clara a superioritatii…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu Covid-19, in Spania, este de 17.147, epidemia cauzand moarte a 767 de persoane. Potrivit El Pais, numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut cu 25% fata de ziua de miercuri in Spania, care este in prezent a patra cea mai afectata…

- Prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra Romaniei, generat de efectele epidemiei Covid-19 – (GLI-ECOROM), va avea loc astazi, incepand cu ora 16.00, la Palatul Victoria. La aceasta reuniune vor participa Ludovic Orban, prim-ministrul…

- La mai bine de doua luni dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus și abia dupa ce China a raportat o scadere importanta a numarului de imbolnaviri și decese, președintele Xi Jinping s-a dus in vizita in Wuhan, capitala provinciei Hubei și locul unde s-a inregistrat pacientul zero, noteaza CNN.Agenția…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a dus in Wuhan, epicentrul focarului de coronavirus, pentru a face o inspectie a operatiunilor de control si prevenire a epidemiilor, a informat agentia de stiri Xinhua.

- De asemenea, Banca Centrala va supune bancnotele "unui proces de spalare" la temperaturi extrem de ridicate, asa cum a facut intotdeauna, inainte de a le repune in circulatie. "Pentru tot numerarul care vine la Banca Centrala de la creditorii locali, BOK vi le va pastra in siguranta timp de doua saptamani,…

- Numarul de noi cazuri de coronavirus din provincia chineza Hubei a reînceput sa creasca luni, dupa doua zile de scadere, autoritațile impunând noi restricții dure de circulație pentru a preveni raspândirea epidemiei ce a ucis pâna acum aproape 1.800 de oameni, transmite Reuters.…