Reducerea diferenţei de salarizare între bărbaţi şi femei poate stimula economia mondială cu 7.000 de miliarde de dolari Reducerea diferentei de salarizare intre barbati si femei poate stimula economia mondiala cu aproximativ 7-, sau 7.000 de miliarde de dolari, potrivit unui raport Moody's Analytics, citat de CNBC. In ritmul actual, ar putea dura 132 de ani pentru ca lumea sa reduca decalajul economic de gen, a spus Moody's. Impulsul economic va veni pe masura ce mai multe femei se vor alatura fortei de munca si va avea loc o crestere a productivitatii. O pondere mai mare a femeilor care detin roluri manageriale si profesionale mai productive va fi, de asemenea, de ajutor, arata raportul. "Scaderea decalajului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea diferentei de salarizare intre barbati si femei poate stimula economia mondiala cu aproximativ 7%, sau 7.000 de miliarde de dolari, potrivit unui raport Moody’s Analytics, citat de CNBC. In ritmul actual, ar putea dura 132 de ani pentru ca lumea sa reduca decalajul economic de gen, a spus…

- In ritmul actual, ar putea dura 132 de ani pentru ca lumea sa reduca decalajul economic de gen, a spus Moody’s. Impulsul economic va veni pe masura ce mai multe femei se vor alatura fortei de munca si va avea loc o crestere a productivitatii. O pondere mai mare a femeilor care detin roluri manageriale…

- Consiliul FIFA a aprobat Raportul anual 2022, care evidențiaza veniturile record ale FIFA de 7,6 miliarde USD in ciclul 2019-2022 și cele de 11 miliarde USD care se așteapta sa fie obținute in perioada 2023-2026. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel mai devastator cutremur care a lovit Turcia in aproape un secol ar putea costa tara pana la 84,1 miliarde de dolari, a aratat o organizatie a oamenilor de afaceri din Turcia, in timp ce un oficial din cadrul Guvernului de la Ankara a estimat costurile la peste 50 de miliarde de dolari, transmite…

- Omul de afaceri Gautam Adani din India a pierdut titlul de cea mai bogata persoana din Asia, dupa ce capitalizarea bursiera a conglomeratului sau a scazut la 74 miliarde de dolari, in urma unui raport privind vanzarile in lipsa, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Un raport publicat saptamana trecuta…

- Directorul general Albert Bourla a spus ca 2023 ar trebui sa fie ”un an de tranzitie” pentru produsele destinate Covid ale Pfizer, inainte de a reveni, posibil, la crestere in 2024. Vanzarile totale anuale ale Pfizer au depasit pragul de 100 de miliarde de dolari pentru prima data in 2022, determinate…

- ”Pana la 89 de miliarde de dolari (4,6%) din incasarile globale din plati ar putea fi in pericol in urmatorii trei ani pentru bancile care intarzie sa ofere optiuni de plata de ultima generatie”, potrivit unui nou studiu realizat de Accenture. Raportul, intitulat ”Payments Gets Personal” se bazeaza…

- Pana la finalul anului 2022, analiștii estimeaza valoarea sectorului logistic la 9 miliarde de dolari Sectorul logisticii a cunoscut o dezvoltare fulminanta in ultimii ani, atingand in 2021 o valoare a pieței globale de 8,6 miliarde de dolari. Pentru finalul anului 2022, analiștii Gi Group estimeaza…