- Executivul a aprobat, in ședința de joi, 30 iunie, Ordonanța de Urgența care ar reduce prețul unui litru de carburant cu 50 de bani. Teoretic, aceasta Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) intra in vigoare din data de 1 iulie 2022, ora 0. Doar ca aplicarea acestei Ordonanțe pare sa fie facultativa…

- Executivul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta privind sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, la finele ședinței de Guvern din 30 iunie. Ministrul Energiei, liberalul Virgil Popescu, a facut unele precizari…

- Virgil Popescu a aratat ca Ordonanta prevede reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti, 25 de bani vor fi suportati de bugetul de atat si 25 de bani va fi o reducere voluntara pe care voluntar o vor aplica lanturile de benzinarii, in cazul in care doresc sa ia si aceasta reducere de la buget…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a afirmat ca in urma reducerii cu 50 de bani a prețului combustibilului, Romania va avea cel mai mic pret din Europa, dupa Ungaria. Acesta a fost prezent la Vadu, Constanța, la o ceremonie dedicata inceperii exploatarii gazelor naturale in proiectul Midia, operat…

- Ministerul Educației a realizat un proiect de Ordonanța de Urgența prin care proiectul „masa calda” destinat elevilor va fi extins de la 150, la 300 de școli. Conform unui comunicat de presa, bugetul pentru finanțarea Programului-pilot in perioada desfasurarii activitatilor didactice in anul scolar…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu explica faptul ca amanarea ratelor vine in sprijinul celor carora le-au crescut cheltuielile cu 25% din cauza crizei energetice. Masura nu este insa pentru toata lumea a ținut sa puncteze oficialul Guvernului. ,,In ultima ședința de Coaliție s-a luat aceasta decizie…

- Este oficial! Angajații pot primi in plus la salriu brut suma de 200 de lei. Masura a fost aprobata in cadrul ședinței de Guvern și face parte din pachetul de masuri Sprijin pentru Romania. Practic, incepand cu 1 iunie 2022, pentru suma rezultata din majorarea salariului de baza la nivelul salariu de…

- Guvernul are, luni, pe ordinea de zi a sedintei, un proiect de Ordonanta privind acordarea de vouchere pentru populatia vulnerabila. Masura este cuprinsa in pachetul economico-social „Sprijin pentru Romania”, adoptat recent de Executivul Ciuca. Pe agenda sedintei de Guvern se afla un proiect de Ordonanța…