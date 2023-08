Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta privind reducerea cheltuielilor bugetare si cea referitoare la reforma in sistemul fiscal vor fi discutate la Bruxelles inainte de aprobare. Documentele vor fi prezentate Comisiei Europene de ministrul finantelor Marcel Bolos, dupa 21 august, au precizat surse guvernamentale, citate de redactorul…

- Ordonantele de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale vor intra in vigoare doar dupa ce vor primi aprobare de la Bruxelles, unde vor fi prezentate in urmatoarele saptamani de catre oficialii romani. Astfel, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, urmeaza sa mearga in vizita…

- Ordonantele de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale vor intra in vigoare doar dupa ce vor primi aprobare de la Bruxelles, unde vor fi prezentate in urmatoarele saptamani de catre oficialii romani. Astfel, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, urmeaza sa mearga in vizita…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, va efectua o vizita de lucru la Bruxelles dupa 21 august pentru a discuta cu reprezentantii Comisiei Europene pe tema ordonantelor de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale, inainte de aprobarea acestora in Guvern, au precizat, joi, surse…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, va efectua o vizita de lucru la Bruxelles pentru a discuta cu reprezentantii Comisiei Europene pe tema ordonantelor de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale, inainte de aprobarea acestora in Guvern, potrivit unor surse guvernamentale

- „Reducerea cheltuielilor publice nu trebuie privita ca o masura austera sau o restrictie asupra dezvoltarii, ci ca o strategie necesara pentru a asigura o crestere economica durabila si pentru a oferi oportunitati de dezvoltare”, a mai spus ministrul Boloș.”Sa oprim risipa.Guvernul Romaniei trebuie…

- ”Sa oprim risipa. Guvernul Romaniei trebuie mai mult decat oricand sa gestioneze cu grija resursele publice si sa asigure utilizarea lor eficienta. Este o prioritate esentiala pentru a asigura sustenabilitatea fiscala si pentru a promova o crestere economica sanatoasa. Am impartasit aceasta viziune…

- Reducerea cheltuielilor publice nu trebuie privita ca o masura austera sau o restrictie asupra dezvoltarii, ci ca o strategie necesara pentru a asigura o crestere economica durabila si pentru a oferi oportunitati de dezvoltare, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos.Acesta s-a intalnit joi cu…