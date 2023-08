Reducerea cheltuielilor bugetare, cu aprobare de la Bruxelles

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, va efectua o vizita de lucru la Bruxelles dupa 21 august pentru a discuta cu reprezentantii Comisiei Europene pe tema ordonantelor de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale, inainte de aprobarea acestora in Guvern, au precizat, joi, surse…

- Ciolacu: Guvernul va aproba OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare si taierea facilitaților fiscale pana la sfarșitul lunii Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat in ședința de Guvern ca OUG de reducere a cheltuielilor bugetare trebuie finalizata rapid și i-a adresat un mesaj in acest sens ministrului Finanțelor, Marcel Boloș. Premeierul a subliniat ca "indiferent de orice presiune", "nu va ceda la aceasta provocare."

- VIDEO: Ordonanța de urgența cu peste 50 de masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Declarații Ciolacu și Boloș Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta cu peste 50 de masuri privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Seful Executivului a avut, miercuri,…