- Uniunea Europeana nu poate si nu va cheltui tot mai multi bani pentru a face fata unei curse de subventii pentru reducerea poluarii, care se intensifica de ambele maluri ale Atlanticului, potrivit ministrului de Finante din Germania, Christian Lindner, transmite CNBC. Fii la curent cu cele…

- Danemarca isi suspenda planul de a-i transfera din proprie initiativa pe solicitantii de azil in afara Europei, posibil in Rwanda, in incercarea de a gasi o solutie comuna cu Uniunea Europeana pentru a organiza acest transfer, a anuntat miercuri ministrul pentru Migratie si Integrare, Kaare Dybvad,…

- Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana vor actiona in sensul intensificarii cooperarii bilaterale, in contextul riscurilor asupra Europei asociate invaziei militare ruse in Ucraina, conform unui document care urmeaza sa fie prezentat oficial, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Liderii statelor din Uniunea Europeana si ai institutiilor comunitare au pledat joi, la reuniunea de la Bruxelles, pentru eficientizarea sectorului energetic la nivelul Uniunii Europene, inclusiv prin achizitii comune si prin introducerea unui mecanism de plafonare a tarifelor. Fii la curent…

- Cei mai mari cinci producatori de grau din Uniunea Europeana si-au mentinut pozitia in top cu mici exceptii, arata datele Eurostat, biroul european de statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Romania a fost si in 2021 la coada Uniunii Europene in ceea ce priveste cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare (R&D), in conditiile in care intensitatea cercetarii-dezvoltarii in Romania a ramas la 0,48%, fata de o medie de 2,27% in Uniunea Europeana, arata datele publicate marti de Eurostat.…

- Un smog gros a cuprins capitala Indiei, New Delhi, marti, in contextul in care poluarea aerului se inrautateste odata cu sosirea iernii, ridicand concentratiile de particule fine din aer la niveluri de peste trei ori mai mari decat limitele admise, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele…