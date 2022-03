Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Claudiu Nasui a propus marți in Comisia de buget-finanțe sa se discute și sa se aprobe amendamentul PNL privind reducerea CAS, dar reprezentanții PNL au refuzat, susține USR intr-un comunicat de presa. „De ce ne mint PNL și Florin Cițu? Mai țineți minte cand ne tot ziceau pe Facebook ca…

- ”Asteptam pe domnul Citu la coalitie, sa spuna de unde este sursa de finantare”, a spus Marcel Ciolacu, despre declaratia liderului PNL Florin Citu, care spunea ca doreste un consens in coalitie pe reducerea CAS-ului cu 5%. Despre faptul ca deja s-a depus un amendament in acest sens, de catre PNL,…

- „Cred ca este datoria ministrului de Finante sa vina sa spuna. El a propus-o. Eu am atras atentia asupra unor lucruri si in sedinta de ieri. Am fost sceptic in privinta unei masurii luate pentru 3 luni de zile care costa 3 miliarde ar ajuta foarte mult. Va dati seama, daca o luam pentru tot anul, costa…

- Despre reducerea TVA si a CAS, propusa de PNL in coalitie, presedintele PNL a afirmat ca ”toti sunt de acord ca sunt masuri bune”. ”Toti stim ca se poate face (..) Sunt masuri care pot ajuta economia. Pana la urma, decizia este la Guvern”, a spus el. Despre impactul bugetar al acestor masuri, Citu a…

- Coalitia a validat marti reducerea temporara, cu 50%, a accizei la carburanti, masura care ar scadea pretul la pompa imediat cu peste 1 leu, a anuntat, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Am propus liderilor coalitiei solutia scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura…

- Au fost 18 voturi „pentru" si 7 voturi „impotriva".Proiectul de lege, initiat de Ministerul Justitiei, prevede ca se desfiinteaza SIIJ, iar competentele sale vor fi preluate de Parchetele obisnuite, cauzele urmand a fi instrumentate de procurori anume desemnati.Au fost adoptate doar cateva amendamente…

- Ministrul PSD al Familiei, Gabriela Firea, a declarat duminica, 12 februarie, intr-o conferința de presa, ca propunerea prezentata de liderul PNL, Florin Citu, de reducere a TVA-ului , a fost respinsa de liberali atunci cand social-democrații au avansat aceasta varianta in coaliție pentru TVA-ul la…

- Președintele PNL, Florin Cițu, propune ca masura in sectorul energetic un fond care sa fie folosit pentru investiții in energie. Propunerea vine in contextul in care Romania a intrat intr-o criza a facturilor la energie, facturi pe care mulți romani nu au de unde sa le plateasca. „In 2020…