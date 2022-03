Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Natalia Gavrilita a comentat scumpirea drastica a carburanților. Intr-o conferința de presa, Gavrilița a declarat ca principala solutie pe care o iau in calcul autoritatile in acest caz este cresterea pensiilor si salariilor.

- Nicolae Ciuca este cel care va decide daca acciza la combustibil scade cu 50% sau prețurile care au explodat vor continua urcușul inceput in ultimele luni. Marcel Ciolacu este de parere ca reducerea accizei va scadea cu cel puțin 1 leu prețul la carburanți. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Reducerea accizei la carburanți, ințiativa prin care prețurile la pompa ar scadea cu peste un leu, starneste controverse. In timp ce șoferii considera ca o astfel de masura e binevenita, economiștii avertizeaza ca statul risca sa ramana fara venituri importante.

- Florin Citu a declarat, marti, ca PNL este in principiu de acord cu reducerea de taxe, insa a precizat ca in situația in care nu scade pretul carburantilor la pompa, cineva trebuie sa raspunda.„PNL, de principiu, este de acord cu reducerea de taxe, accize, impozite, contributii orice inseamna reducerea…

- Benzina și motorina s-ar putea ieftini cu mai bine de 1 leu. Autoritațile au decis reducerea cu 50% a accizei la combustibil. Coaliția de guvernare a decis, marți, reducerea accizei la combustibil cu jumatate.

- Florin Citu a declarat, marti, ca PNL este in principiu de acord cu reducerea de taxe, insa a precizat ca in situația in care nu scade pretul carburantilor la pompa, cineva trebuie sa raspunda. Coaliția de guvernare a decis, marți, reducerea accizei la combustibil cu jumatate.

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), a confirmat marți, pe Facebook, dupa ședința coaliției de guvernare, ca s-a decis scaderea accizei la carburanți. „Am propus liderilor coaliției soluția scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura care ar reduce prețul la pompa imediat…

- Experții din domeniul energetic au mai multe soluții, pe care spera ca guvernanții sa le aplice, astfel incat și dupa 1 aprilie, data la care se va scoate compensarea facturilor, sa platim sume cat de cat decente la curent și la gaze. “In acest sens, propunem o serie de masuri care sunt menite sa reduca…