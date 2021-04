Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 182 2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147 2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii…

- Zilele trecute, Guvernul Romaniei a adoptat un proiect de lege care conține cateva masuri pentru protecția sociala pe tot parcursul anului a consumatorului vulnerabil de energie. Potrivit proiectului, vor fi modificari legate de ajutorul de incalzire și va fi introdus, ca masura noua de protecție sociala,…

- Zilele trecute am vizionat, pe Netflix, un documentar… horror: „Operațiunea Varsity Blues”. Filmul prezinta o perspectiva de coșmar: educația, o marfa. O frauda naționala prin care unii adolescenți pot fi admiși la universitați de elita este anchetata de FBI, Departamentul de Justiție al SUA etc. Unele…

- Formula de calcul al ajutorului pentru angajații carora li s-a redus programul de lucru, din cauza pandemiei cu coronavirus, a fost modificata in comisiile parlamentare și urmeaza sa fie supusa votului final in Camera Deputaților. Noua formula prevede ca pe durata reducerii timpului de munca, salariații…

- Secretarul general al FRG Ingrid Istrate și antrenorul federal Corina Moroșan au fost prezenți astazi la Sala de Gimnastica, pentru un dialog informal cu antrenorii SCM Bacau. Federația Romana de Gimnastica se mișca. In sfarșit, se mișca! Mult și, in special, bine. Dupa ani de zile in care cluburile…

- La inceputul acestei saptamani, conducerea Ministerului Muncii a depus la Parlamentul Romaniei o serie de amendamente la actele normative (OUG 211/2020 și OUG 132/2020) prin care se reglementeaza reducerea programului de lucru in situații de criza. Astfel, angajatorii vor avea posibilitatea sa modifice…

- Zilele trecute a avut loc prima intalnire din acest an dintre membrii Centrului de Zi „Clubul pensionarilor” si politistii locali. Intalnirea a avut drept scop prezentarea unor masuri preventive, ocazie cu care au preluate și problemele cu care se confrunta varstnicii in zonele in care locuiesc. Acest…

- Dupa ce și-au pierdut speranța ca punctul de pensie va fi majorat așa cum prevede Legea 127/2019, pensionarii traiesc o noua dezamagire amara. Ei nu se vor mai bucura de la 1 septembrie 2021 de pensii recalculate, potrivit aceleiași legi, care, in majoritatea cazurilor, ar fi fost mai mari. Și aceasta…