Ministerul de Finante de la Beijing a anuntat marti ca va reduce taxele de import pentru autovehicule de la 25% la 15%, incepand din data de 1 iulie, relateaza agentia de stiri Dpa pe pagina electronica.

Totodata, Beijingul va reduce la 6% taxele de import pentru piese auto.

Anuntul a fost facut in conditiile in care China a promis ca va diminua restrictiile impuse investitorilor straini in domeniile auto, aeronautic si naval.

De asemenea, anuntul survine in contextul in care secretarul Trezoreriei din Statele Unite, Steven Mnuchin, a afirmat recent ca razboiul comercial…