Reducere a posturilor de conducere la casele de pensii și la alte instituții. Reorganizari in ședința de Guvern de joi Reducere a posturilor de conducere la casele de pensii și la alte instituții. Reorganizari in ședința de Guvern de joi. Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi reorganizari la nivelul Casei Nationale de Pensii Publice si al caselor teritoriale de pensii, precum si in cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor. Vezi și Cand […] Citește Reducere a posturilor de conducere la casele de pensii și la alte instituții. Reorganizari in ședința de Guvern de joi in Alba24…