Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat paralizat a reușit sa comunice telepatic cu ajutorul unui cip cerebral, ceea ce constituie o premiera, dupa cum susțin cercetatorii. Barbatul era incapabil sa vorbeasca și nu putea nici sa iși miște ochii, insa a putut sa comunice cu ajutorul acestui cip, totul fiind bazat pe o interfața creier-computer…

- Președintele Partidului Schimbarii, Ștefan Gligor, face apel catre cei care își pot achita singuri facturile, sa o faca, fara ajutorul Guvernului, transmite CURENTUL. Acesta spune ca în țara noastra sunt zeci de mii de persoane care își pot permite locuințe, mașini și vacanțe…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, marti, 17 ianuarie, ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi introdusa ordonanta care prevede refacerea facturilor intocmite eronat, neperceperea de penalitati si interzicerea debransarii, informeaza Agerpres. Ministrul a explicat ca recuperarea sumelor…

- Guvernul va adopta în ședința de miercuri un proiect de ordonanța de urgența prin care se va introduce obligativitatea refacerii facturilor întocmite într-un mod eronat, neperceperea de penalitați și interzicerea debranșarii de la energie și gaze, a anunțat marți Virgil Popescu, ministrul…

- SCUMPIRILE la energie: Un barbat dintr-o comuna a vrut sa se sinucida dupa ce a primit factura la curent electric SCUMPIRILE la energie: Un barbat dintr-o comuna a vrut sa se sinucida dupa ce a primit factura la curent electric Un barbat din comuna Turburea, județul Gorj, a incercat sa se sinucida,…

- Facturile uriase au ajuns și la case mai mari. Muzeul Național Peleș a primit o factura de 86.463 de lei pentru gazele consumate in luna decembrie, cu o majorare de tarif de aproape 80% fața de prețul perceput pana acum de furnizor. Consumul a fost mai mic decat cel inregistrat in aceeași perioada a…

- Vrei o factura mai mica la energie electrica? Fii atent la consumul pe care il inregistrezi luna de luna și incearca sa faci economie. Schimba-ți puțin modul de viața și obiceiurile! Vei vedea și rezultatele! Iata cateva sfaturi practice și utile care te vor ajuta sa treci cu bine peste scumpiri. Sfaturi…

- Un cetațean din Gorj a incercat sa se sinucida cand a primit factura la curent electric. Barbatul a primit o factura in valoare de 800 de lei, in condițiile in care caștigul lunar al acestuia este de 120 de lei, bani proveniți din ajutorul social. La scurt timp dupa ce a vazut factura, barbatul a […]…