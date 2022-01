Redresarea economiei zonei euro a pierdut din avânt, răspândirea variantei Omicron afectând evoluţia sectorului serviciilor Redresarea economiei zonei euro a pierdut din avant in decembrie, raspandirea variantei Omicron a coronavirusului afectand evolutia sectorului serviciilor, dominant in blocul comunitar, si s-ar putea deteriora si mai mult daca sunt impuse restrictii mai dure, arata datele publicate miercuri de compania de analize financiare Markit, transmite Reuters, citat de Agerpres. Extinderea rapida a variantei Omicron a coronavirusului la finalul lui 2021 a determinat guvernele sa reimpuna restrictii, in special in Germania, cea mai mare economie din Europa.



