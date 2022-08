Stiri pe aceeasi tema

- Marile manevre chineze urmau sa se termine duminica la pranz, conform anunțului inițial al autoritații chineze pentru securitatea maritima. Dar luni, 8 august, armata Chinei a anunțat continuarea exercittilor miliatre in apropierea Taiwanului, justificandu-le prin dorința de a protesta in continuare…

- Cel mai bun utilizator Microsoft Word 2019 din lume este un elev din Romania. Gabriel Stanciu, de la Colegiul National ”Ion Luca Caragiale” din Ploiești, a fost desemnat campion mondial absolut la categoria Microsoft Word 2019 in cadrul Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist 2022, singura…

- Razboiul din Ucraina afecteaza economia globala prin creșterea prețurilor marfurilor, prin perturbari ale lanțului de aprovizionare și, evident, diminuarea oportunitaților de business atat pentru marile corporații cat și pentru antreprenori. Insa, nu este singurul risc la care este supusa economia mondiala.…

- In perioada 20 – 24 iunie 2022, AHK Romania a organizat o delegație de afaceri pentru companiile germane din domeniul logisticii intermodale. Inițiativa de extindere a activitații acestor companii in Romania face parte din programul Ministerului Federal al Economiei și Protecției Climatice (BMWK) pentru…

- Intr-un discurs la cea de-a XXV-ea sesiune plenara a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), președintele Rusiei Vladimir Putin va evalua situația din politica și economia mondiala, inclusiv sancțiunile, razboaiele comerciale, concurența neloiala, in timp ce o parte semnificativa…

- ”Prin externalizarea serviciilor intra-spitalicesti, accesati asistenta medicala de tip occidental” Camera de Comerț și Industrie a Romaniei in Italia (CCIRO Italia) in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și cu sprijinul Academiei Europene pentru Relații Economice și Culturale din…

- Germania trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a-si reduce dependenta energetica fata de Rusia, dar sanctiunile occidentale ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina continua sa afecteze puternic masina de razboi rusa, a declarat, joi, ministrul german al Economiei, Robert Habeck, transmite Reuters.…

- La nivel mondial, ideile economiei de piața sufera eșec, iar construirea unei minuni economice in baza economiei de piața libere in țarile mari este imposibila fara rolul important al statului in economie, protecționism și planificare. Despre aceasta scrie in noua sa carte «Economia interzisa. Ce a…