UTA a pierdut un meci pe care, cu o alta atitudine, probabil nu l-ar fi pierdut nici daca se juca trei zile. Dupa o prima...

Eric Omondi a fost titularizat de Mircea Rednic in aceasta seara in meciul cu Poli Iași, meci care va incepe la ora 19:00. Kenyanul vine...

Sorin Radoi, antrenorul secund al echipei UTA, a fost cel care s-a prezentat la conferința de presa dinaintea partidei cu Poli Iași, Mircea Rednic fiind...

Mircea Rednic a fost deranjat de starea terenului de la Oradea la partida de aseara, din Cupa Romaniei, cu FC Voluntari. Antrenorul Batranei Doamne a...

Antrenorul echipei UTA, Mircea Rednic, a prefațat partida pe care gruparea aradeana o va disputa joi de la ora 20.00 pe terenul campioanei Farul, meci restanța din perioada in care echipa lui Gica Hagi juca in cupele europene. Tehnicianul echipei aradene crede ca cei care fac programarile meciurilor…

Meci slab pe arena „Francisc Neuman", la ultima apariție a echipei UTA pe acest stadion pana anul viitor, cand vor fi incheiate lucrarile de montare a noului gazon. Un fotbal exact ca rezultatul, la nivelul zero, iar la final am auzit primele reproșuri la adresa lui Mircea Rednic: „Ai facut cea mai…