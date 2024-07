Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de fotbal a anunțat programul etapei a treia a Superligii la fotbal masculin, o etapa ce are in prim plan derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, care se joaca duminica, 28 iulie, de la ora 21.30.

- Liga Profesionista de fotbal a anunțat programul etapei a treia a Superligii la fotbal masculin, o etapa ce are in prim plan derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, care se joaca duminica, 28 iulie, de la ora 21.30.Programul etapei a treia a Superligii:Vineri, 26 iulieOra 18.

- UTA Arad a ajuns la un acord cu Valentin Costache (25 de ani). Fotbalistul a fost dorit de Mircea Rednic (62 de ani) și va reveni in Superliga dupa ce a evoluat pentru Apollon in ultimul sezon. Costache a mai evoluat in Romania pentru Dinamo, Afumați, CFR Cluj și Rapid. A jucat in Cipru in sezonul trecut,…

- Știința s-a mai desparțit de un jucator! Dupa Raul Silva, Atanas Trica, Alexandru Mateiu, Zvonimir Kozulj, Pyry Soiri, David Sala și Jalen Blesa, a venit randul lui George Cimpanu sa fie cedat. Acesta va juca sezonul viitor la UTA Arad, sub forma de imprumut de la Universitatea Craiova. „OFICIAL |…

- Continua plecarile de la Universitatea Craiova. George Cimpanu (23 de ani), mijlocașul oltenilor, nu intra in planurile antrenorului Constantin Galca (52 de ani) și va ramane in Superliga. Se antreneaza deja cu UTA Arad. Mircea Rednic l-a remarcat pe Cimpanu. Imprumutat la U Cluj in sezonul trecut,…

- Dan Petrescu continua sa iși intareasca echipa și este gata sa se lupte pentru titlu in noul sezon de Superliga. De data aceasta, echipa din Gruia a achiziționat un jucator din Arabia Saudita. Francezul Beni Nkololo joaca pe poziția de extrema dreapta, marcand 5 goluri și 5 pase decisive, in 33 de partide. ,,CFRiști,…

- A fost stabilit programul sezonului 2024-2025 din Superliga. FCSB, CFR Cluj sau Farul Constanța au parte de cateva dueluri „de foc” in etape consecutive. Se anunța o lupta apriga pentru caștigarea campionatului. Astazi, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a fost stabilit țintarul noului sezon din…

- Dan Petrescu (56 ani) s-a aratat mulțumit de prestația elevilor sai din partida cu Farul, caștigata cu 5-1, insa subliniaza importanța achizițiilor in vederea luptei pe doua fronturi din sezonul viitor: Superliga și Europa. CFR Cluj a terminat en-fanfare sezonul de Superliga, formația din Gruia avand…