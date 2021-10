Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a terminat la egalitate pe teren propriu cu Rapid, scor 1-1, in etapa a 13-a din Liga I, intr-un meci in care giuleștenii au egalat in primul minut de prelungiri, iar dinamovistul Rauța a acuzat probleme respiratorii și a fost scos cu ambulanța de pe teren. Dinamovistii au deschis scorul prin…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa a pierdut primul derby al sezonului, cel cu FCSB, dar acum are sansa sa se reabiliteze in fata...

- Tehnicianul dinamovist Mircea Rednic a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca derbiul cu FC Rapid este pentru el si jucatorii sai o sansa sa demonstreze ca merita sa fie la Dinamo, conform news.ro “Avem ceva probleme de lot, Popa s-a accidentat si nu va evolua, Filip a inceput antrenamentele…

- Mircea Rednic a strans un singur punct din cele doua partide petrecute pe banca lui Dinamo, iar un eventual rezultat negativ in derby-ul cu Rapid ar complica și mai mult situația „cainilor” din clasament. Dinamo - Rapid se joaca sambata, ora 20:30, in Ștefan cel Mare. Partida va putea fi urmarita in…

- Mihai Iosif (46 de ani), antrenorul de la Rapid, a fost ales „Antrenorul lunii august” la finalul anchetei Gazetei Sporturilor. Tehnicianul-surpriza din Liga 1 a primit distincția și a intors aplauzele spre vestiar: „Datorez premiul jucatorilor”. Gazeta Sporturilor, cea mai respectata voce din presa…

- Rapid - CSU Craiova 1-2 | Incidente grave la finalul derby-ului de pe Arena Naționala! Toate detaliile despre Rapid - CSU Craiova, AICI! Reghecampf, antrenorul CSU Craiova, era sa fie lovit de o sticla plina cu apa! Tehnicianul a fost ferit in ultimul moment de stewarzi. De altfel, foarte multe sticle…

- Basarab Panduru a comentat primul derby din acest sezon, Rapid - FCSB 1-0, și a criticat jocul prestat de formația roș-albastra. Toate detaliile despre Rapid - FCSB, AICI! Fostul internațional a criticat modul in care au jucat elevii lui Dinu Todoran, fiind de parere ca acestora le-a fost frica sa joace…

- LPF a publicat echipa etapei a patra din Liga 1. Mihai Iosif, omul care ”face minuni” la Rapid, a fost desemnat pentru a doua oara in acest sezon antrenorul rundei. Tehnicianul giuleștenilor a mai primit aceasta distincție și la finalul etapei a doua. Din primul 11 al etapei fac parte cate doi jucatori…