- Antrenorul echipei Poli Iasi, Mircea Rednic, i-a criticat pe conducatorii FC Dinamo pentru situatia in care a ajuns fosta lui echipa, potrivit news.ro."Nu vreau sa vorbesc de Dinamo. Am fost acolo, asta a fost decizia lor, cei care au ramas sa-si asume. (n.r. - Criza?) Nu stiu, intrebati-i…

- Dupa ce a fost dat afara de Dinamo, la finalul sezonului trecut, Mircea Rednic (57 de ani) nu ii iarta pe șefii „cainilor” și i-a atacat din nou. „Nu vreau sa vorbesc de Dinamo. Cei de acolo sa iși asume situația. Daca bugetul s-a dublat și ești tot pe 9, inseamna cu sunt probleme. Intrebați-i pe…

- Criza forței de munca, accentuarea inflatiei, perspectivele deprecierii monedei nationale si extinderea blocajului financiar vor reprezenta, in 2020, cele mai importante provocari pentru mediul de afaceri. 2020 este vazut de majoritatea investitorilor drept un an in care masurile reale de reforma vor…

- Dan Nistor (31 de ani), capitanul lui Dinamo, a declarat ca va parasi formația din „Ștefan cel Mare” daca problemele financiare nu se vor rezolva. Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat „Muncești in gol degeaba. In presa a aparut ca am avut intarzieri de 15 zile, dar…

- Dinamo - Poli Iași // Ionuț Negoița are de gand sa le achite jucatorilor toate restanțele, daca aceștia vor caștiga cu Poli Iași, vineri seara. Dinamo - Poli Iași se joaca vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP. ...

- Sepsi a trecut de Astra, scor 4-2, și s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Bogdan Andone, antrenorul oaspeților, a criticat arbitrajul brigazii conduse de Radu Petrescu. Primele șapte echipe calificate in sferturile Cupei sunt Hermannstadt, FCSB, Academica Clinceni, Petrolul, Dinamo,…

- Echipa Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins, joi, pe teren propriu, formatia Astra Giurgiu, scor 4-2, potrivit news.ro.Pentru Sepsi au marcat Fulop '2, Karanovic '29, '57 si Konongo '50, in timp ce pentru Astra au punctat Biceanu…

- • Metalul Buzau – CS Faurei, sambata, de la ora 15,00 Cresc emotiile in tabara Metalului cu cat se aproapie ziua marelui meci cu Poli Iasi, din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Insa pana la partida de joia viitoare, echipa buzoiana trebuie sa se concentreze asupra campionatului, unde sambata,…