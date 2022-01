Xiaomi a lansat global pe 26 ianuarie seria Redmi Note 11. Ea include 4 modele: Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, dar si Redmi Note 11 4G si Redmi Note 11S. Aceste din urma doua modele sunt cele mai accesibile din gama, dar camerele lor nu sunt deloc de neglijat. Primul are o camera de 50 MP principala si al doilea una de 108 MP. Telefoanele adopta un design cu muchii plate in stil iPhone 12 si 13, iar ele au in comun ecranul AMOLED de 6.43 inch si rezolutia FHD+. Refresh rate-ul de 90 Hz nu e pe masura celui de 120 Hz de pe modelele Pro, dar e un upgrade de la Redmi Note 10 si Redmi…