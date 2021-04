Redmi K40 Gaming, un succes uriaș în China: 100.000 de unități vândute într-un minut Brand-ul Redmi al celor de la Xiaomi a lansat recent primul sau telefon construit special pentru impatimiții jocurilor de mobil, pe care l-a numit (sugestiv) Redmi K40 Gaming. Telefonul are un procesor Dimensity 1200 de la Mediatek și vine cu o mulțime de specificații de top, pe care le intalnim des pe acest gen de telefoane, precum stocare ultra-rapida de tip UFS 3.1, o memorie RAM LPDDR5 sau incarcare pe 67W. Se pare ca toate aceste specificații au atras atenția cumparatorilor, cel puțin in China, acolo unde telefonul a inregistrat un succes extraordinar imediat ce a fost pus la vanzare. Mai… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primul trimestru al acestui an au fost vandute 340 de milioane de smartphone-uri, conform numaratorilor facute de Strategy Analytics. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, cresterea este de 24% – cea mai mare crestere trimestriala din 2015. In fruntea valului s-a aflat China, unde s-au vandut…

- Realme și-a extins astazi seria de dispozitive Realme 8 cu noul Realme 8 5G, o versiune cu upgrade-uri a lui Realme 8 , cel mai important dintre acestea fiind, așa cum probabil ai ghicit deja din nume, cel de conectivitate. Totuși, imbunatațirile lui Realme 8 5G nu se reduc doar la actualizarea la cea…

- Redmi , sub-brandul celor de la Xiaomi , este așteptat sa iși faca intrarea pe piața telefoanelor de gaming la sfarșitul acestei luni. Deși nu avem o data exacta, in urma cu o saptamana, Redmi a confirmat ca lansarea va fi marcata de un parteneriat cu Call of Duty Mobile, unul dintre cele mai populare…

- Telefoanele de gaming și-au gasit nișa lor in ultimii doi ani, iar ASUS este deja la a patra iterație a unui model iconic pentru pasionații de gaming. ROG Phone 4 a fost sarit din schema, patru fiind o cifra care aduce ghinion in China, așa cum americanii au o teama pentru numarul 13. Dincolo de superstiții,…

- Organizația Națiunilor Unite este ingrijorata cu privire la apariția unui razboi civil. Christine Schraner Burgener, emisar al ONU, este de parere ca situația actuala reprezinta un risc fara precedent. Situație tensionata la nivel mondial Christine Schraner Burgener, emisarul ONU pentru Myanmar, este…

- Atunci cand vorbim despre piața de smartphone-uri din China, vorbim despre aproximativ un miliard de oameni care au nevoie și au acces la un smartphone. Fiind una dintre cele mai mari piețe de desfacere pentru tehnologie din lume, China reprezinta o miza imensa, atat pentru producatorii locali, care…

- Se pare ca Xiaomi planifica o noua varianta de smartphone, iar asta nu e o noutate. Zvonurile au continuat sa curga despre acest lucru, insa de data aceasta au aparut detalii despre prețuri. Debutul va avea loc pe 8 februarie, cand vom afla și prețurile oficiale. Varianta de baza a Xiaomi Mi 11 cu 8…

- Xiaomi a depus vineri o plangere la un tribunal districtual din Washington impotriva Departamentului Apararii si cel al Trezoreriei Statelor Unite, pentru a exclude producatorul chinez de smartphone-uri de pe lista oficiala de companii care au legaturi cu armata chineza, transmite Reuters. La…