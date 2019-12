Redivivus, odată unul dintre cei mai importanți reciclatori din Transilvania, vândut pe bucăți din cauza datoriilor Nici firmele care se ocupa cu reciclarea nu par sa o duca foarte bine in aceasta perioada. Compania de reciclare Redivivus, odata unul dintre cei mai importanți reciclatori din Transilvania are mari probleme financiare și este vandut pe bucați de lichidatori. Doar terenurile din proprietate au fost scoase la licitație cu peste un milion de euro. Printre firmele care in urma cu cațiva ani buni faceau profituri frumușele, iar acum sunt in moarte clinica se numara și firma de reciclare Redivivus. Odata una dintre cele mai importante companii de reciclare din Transilvania, Redivivus se afla in insolvența… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

