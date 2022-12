Redirecţionarea impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor – formularul 177, analiză EY Odata cu intrarea in vigoare a OPANAF nr. 1679/2022, contribuabilii platitori de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot solicita redirectionarea unor sume din impozitul datorat, in termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaratiei de impozit pe veniturile microintreprinderilor aferente trimestrului IV, prin depunerea formularul 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microintreprinderilor”. Astfel, pana pe 27 decembrie 2022, contribuabilii platitori… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

