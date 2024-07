Stiri pe aceeasi tema

- A fost cel mai frumos meci al sferturilor de finala. Olanda a reușit sa invinga Turcia cu scorul de 2-1 și sa se califice in semifinalele Euro 2024. Cu toate acestea, performanța echipei turce merita toate laudele pentru determinarea și curajul aratat pe teren. O prima repriza jucata perfect de turci…

- Investitorii și-au menținut preferințele pentru plasamentele in activele pe aur, in primele șase luni din 2024, creșterea investițiilor, cu 12 la suta, depașind, cu mult, alte clase de active, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie, arata analiștii de piața. ,,Aurul s-a comportat remarcabil de bine in 2024,…

- O vacanța de vis pentru o familie din Romania s-a transformat intr-o tragedie sfașietoare in provincia Alanya, cand Constantin Butnarescu, in varsta de 32 de ani, a fost pierdut intr-un accident grav de mașina. Impreuna cu soția sa, Alina, in varsta de 29 de ani, și fiica lor de 4 ani, cei trei se aflau…

- Cele mai recente date arata ca, la momentul actual, in Romania exista 4.747.604 de pensionari, practic, cu 670 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta. In ceea ce privește pensia medie, aceasta a fost de 2.249 de lei. Aproape 700 000 de pensionari trebuie sa se descurce cu 600 de lei pensie…

- Vremea se schimba radical la noi in țara, dupa ce temperaturile au crescut brusc in ultima perioada. Dupa cea mai calduroasa zi de pana acum, urmeaza valori de pana la 37 de grade celsius in luna iunie. Meteorologii spun ca suntem tot mai aproape de canicula. Vreme caniculara in Romania Meteorologii…

- Recep Erdogan și Marcel Ciolacu au susținut azi o conferința de presa comuna, in care au vorbit despre cum decurge vizita premierului in Turcia. Președintele a ținut sa precizeze, printre altele, cat este de recunoscator țarii noastre și a facut o promisiune importanta. Recep Erdogan va veni in Romania…

- Tribunalul Arbitral de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile (ICSID) a dat caștig de cauza statului roman in dosarul Roșia Montana. Aceasta victorie importanta permite Romaniei sa exploreze potențialul economic al resurselor metalifere din zona, incluzand și germaniul,…

- Unul dintre cele mai populare active de refugiu de pe piața, aurul, și-a menținut poziția privilegiata și in 2024. Interesul tot mai mare pentru aur, la nivel mondial, se observa cu ușurința – prețul sau a crescut de la finalul lui 2023 cu 21%, ca urmare a cererilor mari de pe piața, mai ales din […]…