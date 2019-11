Redescoperirea României: Balvanyos - oază de sănătate Munții noștri aur poarta... Nu mergem mai departe pe ideea poetului, ca “ noi cerșim din poarta-n poarta “. Deși ar fi de actualitate și de comentat. Ne agațam doar de primul vers. Și incepem cu reproșul ca, mulți ne fandosim sa mergem, aiurea, la alții, pe alte meleaguri, in concedii, cautand relaxare și cure de sanatate. Nu e rau nici asta, dar, intai sa vedem ce avem in ograda noastra. Pentru o vacanța agreabila, pentru a sorbi niște bunaciuni locale, naturale, accesibile și benefice pentru organism. Aceste bio-sanitas de aur le putem gasi in multe zone din țara noastra. Mulți, probabil, nici… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Studiul The Economist Intelligence Unit 'Breathing in a new era: o analiza comparativa a politicilor in domeniul cancerului pulmonar in Europa' este foarte relevant, pentru ca realizeaza un diagnostic de precizie al politicilor in materie de cancer pulmonar de la politici antifumat, posibilitatea…

- Evenimentul a avut loc între 2-6 octombrie, în organizarea Asociației Filmtett. Cei mai mulți spectatori au participat la proiecțiile din Cluj-Napoca: 3.300, iar cel mai vizionat film a fost „La mulți ani!/BUÉK”, în regia Krisztinei Goda. Zilele Filmului…

- Impresionati de muntii împaduriti si pesterile care apar la tot pasul, ziaristii americani pun Apusenii pe unul dintre locurile fruntase în topul lor. „Timpul sta pe loc aici”, spun ei, în timp ce lauda aerul curat si viata salbatica. Valea Loarei, lacurile din…

- Ca urmare a raspandirii exagerate, atat la nivel judetean cat si la nivel national a ambroziei, precum si a numeroaselor sesizari din partea cetatenilor care fac alergie la aceasta planta, lucru confirmat si de medicii alergologi prin numarul crescut de pacienti cu simptome de alergie la aceasta planta,…

- ​Observatoarele de urși, adica acele locuri amenajate în padure unde poți sa stai ascuns și sa privești animalele salbatice fara sa intri în contact cu acestea, s-au înmulțit în România în ultimii ani. Am fost într-un astfel de observator la Balvanyos, în…

- Un seism de magnitudine 4 pe Richter a avut loc vineri dimineata, la ora 10.00, in zona seismica Vrancea, potrivit site-ului INFP. Cutremurul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de II grade Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor…

- Rutierul italian Ricardo Bobbo (Delio Gallina Colosio) a castigat, joi, prima etapa a Turului ciclist al Tinutului Secuiesc, cursa ajunsa la editia a XIII-a, desfasurata pe traseul Sfantu Gheorghe - Covasna - Targu Secuiesc - Tusnad - Baraolt - Sfantu GheorgheBobo s-a impus cu

- Rutierul italian Ricardo Bobbo (Delio Gallina Colosio) a castigat, joi, prima etapa a Turului ciclist al Tinutului Secuiesc, cursa ajunsa la editia a XIII-a, desfasurata pe traseul Sfantu Gheorghe - Covasna - Targu Secuiesc - Tusnad - Baraolt - Sfantu Gheorghe Bobo s-a impus cu timpul de 4 h 42 min…