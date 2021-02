Redescoperire uluitoare după 172 de ani: O specie de pasăre din Borneo, presupusă dispărută, a fost revăzută O pasare foarte discreta, care nu a mai fost observata de 172 de ani, a fost vazuta in sfarsit intr-o padure din partea indoneziana a insulei Borneo, a anuntat joi o organizatie care si-a exprimat bucuria pentru aceasta descoperire "uluitoare", relateaza AFP. Pasarea, a carei denumire stiintifica este Malacocincla perspicillata, a fost presupusa disparuta deoarece nu a mai fost vazuta de la descrierea primului exemplar observat de oamenii de stiinta, in 1848, in pofida multiplelor campanii pentru gasirea acestei zburatoare atat de rezervata, scrie agerpres.ro. Citește și: Document… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fata de 17 ani, din raionul Drochia a fost gasita vie și nevatamata, in același raion, la niște prieteni. Poliția urmeaza sa stabileasca motivul pentru care a recurs la acest gest, deoarece este prima data cind a plecat de acasa. Reamintim ca aceasta a plecat de acasa in data de 23 februarie, in jurul…

- In urma cu putin timp a aparut in spatiul public noul Ordin pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS CoV 2, cu cateva modificari, dar nu cele semnalate…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat dintr-un centru rezidențial din Alba Iulia și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 24 ianuarie 2021, Poliția…

- Popularea raului Somes cu somnul pitic, considerat o specie invaziva care distruge habitatul raului, este cercetata de specialisti, a informat azi Garda de Mediu Maramures, citata de agerpres . „In urma postarilor de pe reteaua de socializare Facebook cu privire la popularea unor cursuri de apa cu specii…

- O minora in varsta de 14 ani, din localitatea Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu in data de 1 ianuarie a.c., insa nu s-a mai intors. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fata de 11 ani disparuta fara urma, acum trei zile, din Sectorul 4 al Capitalei, a fost gasita, aseara, teafara. Poliția Capitalei luase in calcul deja cel mai sumbru scenariu, dupa ce a aflat ca minora era harțuita de un personaj comparat cu Gheorghe Dinca, din celebrul dosar Caracal.

- Ziarul Unirea DOCUMENT| CARANTINA se PRELUNGEȘTE cu 7 zile, la ALBA IULIA, incepand de MARȚI, ora 00:00. Zonele vizate și masurile de protecție CARANTINA se PRELUNGEȘTE cu 7 zile, la ALBA IULIA, incepand de MARȚI, ora 00:00. Zonele vizate și masurile de protecție Avand in vedere situația epidemiologica…

- A fost cel mai faimos naturalist, geolog si biolog britanic, care a ramas in istorie datorita teoriei evolutioniste pe care a fondat-o. In Originea speciilor, din 1859, sustine ca toate speciile au evoluat de-a lungul timpului din stramosi comuni, prin selectie naturala, iar, pentru a scrie asemenea…