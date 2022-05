Stiri pe aceeasi tema

- Romania iși propune sa construiasca un avion militar romanesc, a anunțat, sambata, ministrul Economiei, Florin Spataru. Deja, discuții pe aceasta tema au avut loc ieri la Craiova. ”Am avut discuții ieri (vineri – n.r.) la Craiova pe aceasta tema, este un mesaj pe care l-am lansat catre industria aeronautica…

- Politic Declarație politica / Deputat Florin Piper-Savu: “Invațamantul profesional – premisa dezvoltarii durabile a economiei” mai 11, 2022 08:34 De mai mulți ani, companiile din Romania se plang de faptul ca gasesc tot mai greu specialiști pentru diverse industrii și reclama faptul cașcolile profesionale…

- Compania Azomures din Targu Mures a anuntat, luni, ca ar putea relua productia de ingrasaminte pentru agricultura odata cu lansarea pachetului european de sprijin pentru industriile energo-intensive, insa graficul de repornire a instalatiilor depinde si de disponibilitatea gazului pentru piata din Romania.…

- Coalitia aflata la guvernare analizeaza masuri care sa ajute consumatorii, precum reducerea accizei la carburanti si TVA zero la alimente, dar trebuie avut in vedere impactul bugetar si modul in care acest lucru ar putea afecta investitiile, a afirmat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru (PSD).…

- Premierul a fost intrebat, marti seara, la Isaccea, i judetul Tulcea, despre scumpiri si daca Romania risca sa nu aiba unele produse alimentare. ”Am asistat la un episod cand costul carburantului a depasit orice limita. Din pacate, am fost nevoiti sa luam masuri in acest sens si sa ne folosim de institutiile…

- Premierul Nicolae Ciuca si ministrul Economiei, Florin Spataru au participat marti la ceremonia de semnare a acordului de joint-venture intre Uzina Mecanica Bucuresti (UMB) si General Dynamics European Land Systems Romania (GDELS Romania).

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat astazi la o intalnire pe tema gestionarii efectelor cresterii preturilor la energie si gaze naturale, alaturi de ministrii Energiei, Virgil Popescu, Finantelor, Adrian Caciu, Muncii, Marius Budai, Economiei, Florin Spataru, Antreprenoriatului, Constantin…

- “Romania este o tara sigura. Romania este un stat membru al NATO si ne bucuram de toate garantiile de securitate care deriva din acest statut. Nu asistam pasiv la toata aceasta desfasurare de forte si evenimente care se petrec in proximitatea Romaniei. Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt…