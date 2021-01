Stiri pe aceeasi tema

- „Buna seara! Am avut pana adineaori o discuție foarte importanta cu premierul, cu ministrul Educației, ministrul Sanatații și alte personalitați din domeniu. Tema discuției a constat in: deschidem sau nu deschidem școlile pentru invațamantul fața in fața.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 14 ianuarie, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a vorbit de redeschiderea școlilor. Am avut pana adineaori o discuție foarte importanta cu premierul, cu ministrul Educației, ministrul Sanatații și alte personalitați…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, ministrii Educatiei, Sorin Cimpeanu, si Sanatatii, Vlad Voiculescu. Surse politice au precizat ca discutia vizeaza o posibila redeschidere a scolilor in semestrul al II-lea, care incepe pe data de 8 februarie.

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, solicita prefectului Ion Proca, ministrului Educatiei, Sorin Campeanu, si ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, redeschiderea scolilor din judet si prezenta fizica a prescolarilor si a elevilor de la gradinita pana la invatamantul postliceal.…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, miercuri, despre posibilitatea redeschiderii școlilor de pe data de 8 februarie, asta numai daca situația epidemiologica o va permite. "Am avut o discuție cu domnul Hunor, cu domnul Barna. Și eu vreau sa redeschidem șcilile, restaurantele. Daca nu ar fi problema…

- Avocatul Poporului este de parere ca aceasta perioada in care copiii nu merg la școala din cauza pandemiei reprezinta doi ani pierduți pentru o generație. Președintele Klaus Iohannis nu este de acord cu Avocatul Poporului. Atunci cand Avocatul Poporului a formulat aceste acuzații s-a bazat pe recomandarea…