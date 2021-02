Redeschiderea școlilor 8 februarie. Cadrele didactice vor face un TRIAJ observațional al elevilor. CUM are loc TESTAREA elevilor și profesorilor Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activitaților școlare.In cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs stare febrila sau alta simptomatologie specifica infectarii cu SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare .Cum va proceda fiecare unitate de invațamant in cazul in care sunt depistate infectari in timpul orelor de curs. A fost stabilit un Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19 și pașii pe care sa-i urmeze cadrele didactice și restul personalului școlar in cazul in care se infecteaza cu noul coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

